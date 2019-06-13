Санкт-Петербург, 13 июня, 2019, 13:30 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на 76-м году жизни скончался Феликс Кармазинов, возглавлявший городской Водоканал Ленинграда — Санкт-Петербурга с конца 1980-х годов по 6 октября 2016 года.

Vodokanal.spb.ru Феликс Кармазинов

В последние годы Кармазинов был спецпредставителем губернатора Санкт-Петербурга, а затем, с декабря 2018 года, — советником губернатора на общественных началах по взаимодействию с организациями жилищно-коммунального хозяйства.

О смерти Кармазинова сообщили 13 июня городские СМИ со ссылкой на родственников.

Феликс Кармазинов родился 6 октября 1943 года в Кронштадте. В 1966 году окончил Ленинградский институт водного транспорта. В 1987 году возглавил Управление водопроводно-канализационного хозяйства «Водоканал», позднее преобразованное в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Имел звания Почетный гражданин Санкт-Петербурга, почетный гражданин Кронштадта, доктор технических наук, профессор.

Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга» обеспечивает услугами водоснабжения и канализования жителей Петербурга, а также десятки тысяч предприятий и организаций города. Собственником имущества ГУП является город Санкт-Петербург в лице уполномоченных государственных органов. В Водоканале работает около 9 тыс. сотрудников.