Санга, Мали, 13 июня, 2019, 13:33 — ИА Регнум. Через день после распространения информации об убийстве около 100 человек в деревне этноса догон, расположенной в центральном Мали, президент страны Ибрагим Бубакр Кейта прервал свой визит в Швейцарию. Об этом передает газета Mtanzania со ссылкой на заявление главы государства.

Ибрагим Бубакар Кейта

По данным издания, президент решительно осудил массовое убийство жителей деревни. Его заявление было сделано 11 июня перед гражданами Мали, живущими в Швейцарии.

Местные власти отмечают, что ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Как сообщало ИА REGNUM, массовое убийство членов этноса догон в Мали произошло ночью в воскресенье, 9 июня. В результате погибли 95 человек, 19 числятся пропавшими без вести.