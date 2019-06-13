Киев, 13 июня, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Сотрудники полиции обнаружили на Лысой Горе в столице Украины два пакета с боеприпасами. Об этом заявили 13 июня в пресс-службе Национальной полиции Киева.

Островский Александр Киев. Лысая гора

«Всего изъяты 53 предмета, внешне похожие на боеприпасы и взрывчатку: противопехотная мина, пять тротиловых шашек разного веса, 100 граммов пластита, два взрывателя, десять запалов к разным гранат, восемь корпусов гранат, 16 патронов калибра 9 мм, два электродетонатора и восемь капсюль-детонаторов», — рассказали в полиции.

Правоохранители направили боеприпасы на экспертизу и начали поиски возможных владельцев «склада».

Как сообщило ИА REGNUM, ранее в Ровенской области обнаружили крупнейший тайник с оружием, к котором было несколько ящиков гранат и патронов разных видов и калибра.

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