Минск, 13 июня, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Повышение сезонных цен и базовой инфляции при сохранении темпа роста регулируемых цен и тарифов «практически на прежнем уровне» обусловило повышение годовых темпов роста потребительских цен. Об этом говорится в опубликованном 13 июня отчёте Нацбанка Белоруссии.

Homoatrox Национальный банк Республики Беларусь

«Годовая базовая инфляция в мае 2019 г. ускорилась до 5,2 процента (4,6 процента месяцем ранее). На фоне низких темпов роста цен в продовольственном сегменте потребительского рынка в мае прошлого года сохраняющееся влияние неблагоприятной конъюнктуры рынка сельскохозяйственной продукции обусловило формирование в отчетном месяце более высоких темпов роста цен на большинство видов продовольственных товаров, что стало основным фактором ускорения базовой инфляции в годовом выражении. Со стороны непродовольственных товаров основное влияние на динамику индикатора в мае 2019 г. оказал рост цен на обувь», — проинформировал госрегулятор.

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Ускорение инфляции в годовом выражении в мае привело к показателю 4,6%. При этом средняя интенсивность прироста потребительских цен также составила 4,6%.

«Основной вклад в годовой прирост регулируемых цен и тарифов по-прежнему вносит повышение цен на автомобильное топливо, — констатировали в Нацбанке Белоруссии. — Рост цен на плодоовощную продукцию в годовом выражении ускорился с 4 до 9,5 процента в мае 2019 г. Более высокие годовые темпы роста цен в целом по группе во многом обусловлены сохраняющимся влиянием низкого урожая отдельных культур в прошлом году, что выражается в ускоренном росте цен соответствующих позиций потребительского рынка (лук репчатый, морковь, чеснок). Также относительно мая 2018 г. отмечается значимое ускорение роста цен на бананы, картофель, огурцы свежие».

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Отметим, что бананы в Белоруссии пока не выращиваются, а картофель не первый век является «вторым хлебом белорусов». Рост цен на обувь, видимо, обусловлен реализацией модернизационных госпроектов. В сентябре 2014 года Александр Лукашенко пообещал модернизировать предприятия кожевенной отрасли с целью стимулирования производства обувной промышленности. Затем белорусским обувщикам (частным и госпредприятиям) была предоставлена господдержка, однако импорт обуви из России и Китая остался на высоком уровне.