Рига, 13 июня, 2019, 13:11 — ИА Регнум. Парламент Латвии не стал рассматривать проект законопроекта по возмещению ущерба потомкам евреев, убитых и пострадавших во время Холокоста. Сегодня, 13 июня, планировалось, что в повестку дня латвийского парламента будет включен вопрос о реституции недвижимости, отнятой в середине XX века у еврейских организаций. Как сообщает новостной портал rus.lms.lv, соответствующий законопроект был подготовлен и подан в Сейм фракцией «Развитие/За!».

Иван Шилов ИА REGNUM Холокост

Согласно инициативе, вопрос может быть решен путем выплаты денежных компенсаций для еврейской общины в Латвии. Это не предполагает возвращение ранее отнятой недвижимости. Сумма компенсации — 40 млн. евро, которую предлагается выплачивать по частям в период с 2021 по 2030 года. В законопроекте будет установлено также, что данное возмещение — окончательное и размер не подлежит изменениям.

Однако Сейм отклонил включение данного предложения в повестку дня, сообщает новостной портал delfi.lv. «За» проголосовало 37 депутатов, «против» — столько же, 5 депутатов воздержались от голосования.

В своем выступлении депутат Александр Кирштейнс (VL-TB/LNNK) заявил, что для еврейской общины «уже выплачены все убытки», и с учетом событий латвийской истории, евреи — «не единственные, кому необходимо возместить ущерб».

Напомним, в современной Латвии тема Холокоста остается одной из самых острых для националистической части политэлиты. Никто не отрицает участие латышей в геноциде евреев, однако ведутся дискуссии в отношении характера, то есть «было ли это добровольно» или «по приказу немцев», а также в отношении масштаба — сколько латышей принимало участие в истреблении еврейского народа.

Всего во время Холокоста было убито 89,5% (70 тыс.) латвийских евреев, а также 20 тыс. евреев, которые привозились в Латвию из других стран. В соседней Эстонии было уничтожено около 8500 евреев, из которых 963 местных.

В Литве Холокост носил самый жестокий характер. Еще до прихода нацистов в Литву этнические литовцы уничтожили значительную часть еврейского населения. Всего было уничтожено порядка 98% всех евреев Литвы — около 200 тыс. человек. Сегодняшняя современная Литва не признаёт полноты преступлений, пытаясь преподнести события тех лет как некий естественный гнев местных жителей против евреев, которые якобы поддерживали коммунистов.