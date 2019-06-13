Лос-Анджелес, США, 13 июня, 2019, 13:25 — ИА Регнум. В предстоящей игре Watch Dogs: Legion не будет собак. Разработчики не стали добавлять четвероногих питомцев, чтобы не расстраивать геймеров видом грустных животных без хозяев, сообщает PCGamesN 12 июня.

Компьютерная игра Watch Dogs: Legion

Как сообщает креативный директор проекта Клинт Хокинг, реалистичная симуляция города в Watch Dogs: Legion должна учитывать все варианты происходящих событий. Разработчикам пришлось ответить и на такие вопросы, как «если игрок убьёт девушку, выгуливающую собаку в парке, то что станет с собакой?». В такой ситуации собака либо навсегда останется без хозяина, либо её возьмёт к себе другой житель, либо она просто исчезнет из мира игры.

В итоге разработчики решили полностью отказаться от собак в игре. Такой подход позволит избежать десятков виртуальных грустных животных, оставшихся без хозяев по вине игрока. Другой причиной подобного решения стала главная особенность игры — при гибели главного героя геймеры смогут взять на себя управление любым другим неигровым персонажем. В этом случае у игроков должна появится возможность управлять и животными.

Напомним, релиз Watch Dogs: Legion состоится 6 марта 2020 года. События игры расскажут о группировке хакеров, пытающихся бороться с устоявшимся порядком в современном Лондоне. Впервые в серии геймеры будут управлять не конкретным героем, а целой командой уникальных персонажей со своей историей и способностями. Сообщается, что участником группировки сможет стать любой персонаж игры.