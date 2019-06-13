Тегеран, 13 июня, 2019, 13:00 — ИА Регнум. Соединённые Штаты не смогут сменить в Иране строй, заявил лидер Исламской Республики Иран Али Хаменеи 13 июня на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Иван Шилов ИА REGNUM Поддержка мятежа в Иране

Рухани напомнил, что Вашингтон в течение 40 лет пытался уничтожить Иран, однако у них ничего не получилось.

«Если США действительно преследуют эту цель (смена режима в Иране — ред.), они не в силах сделать это подобно тому, как предыдущие президенты США в течение 40 лет пытались загубить Исламскую Республику Иран, но у них не получилось», — сообщил глава Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, после того как 20 января 2017 года республиканец Дональд Трамп стал президентом Соединённых Штатов, Вашингтон восстановил свой режим санкций против Ирана, а также вышел из соглашения по иранскому атому.

Читайте также: Рухани: Потенциал давления США на Иран иссяк