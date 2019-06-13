Москва, 13 июня, 2019, 12:49 — ИА Регнум. Решение о размещении в Польше эскадрильи американских беспилотников обострит ситуацию в Европе, Россия примет ответные меры. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Это решение лишь еще больше обострит ситуацию на европейском континенте, в то же время ни в коей мере не меняя соотношение сил. Разумеется, все необходимые ответные меры нами будут приняты», — заявил Клинцевич.

Размещение эскадрильи американских беспилотников на польской территории не нужно, прежде всего, самой Польше, которой никто не угрожает, рассуждает сенатор.

«Получается, что Польша в случае конфликта готова принять на себя удар. Тем более что речь может идти как о разведывательных, так и ударных беспилотниках», — указал он.

Что касается США, то они будто специально делают, чтобы отношения между Америкой и Россией «и дальше деградировали, становились все хуже и хуже», отмечает парламентарий.

«Неужели не ясно, что такие шаги приближают точку невозврата, и сегодня никто не знает, как далеко мы от нее находимся», — сказал Клинцевич.

Вашингтон и Варшава договорились о размещении на территории Польши эскадрильи ударных разведывательных беспилотников MQ-9. Соответствующее решение обозначено в совместной декларации об оборонном сотрудничестве, подписанной 12 июня президентом США Дональдом Трампом и польским лидером Анджеем Дудой.