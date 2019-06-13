Марий Эл, 18 апреля, 2007, 17:12 — ИА Регнум. 810,7 тыс. рублей было направлено в 2006 году в Марий Эл на укрепление материально-технической базы государственных архивных учреждений и обеспечение сохранности документов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом было заявлено на прошедшей в Йошкар-Оле коллегии комитета Республики Марий Эл по делам архивов.

Как было отмечено, в первом квартале 2007 года архивной службой Марий Эл были приняты меры по улучшению условий хранения документов в 5 муниципальных архивах. Всего на укрепление материально-технической базы муниципальных архивов направлено 60 тыс. рублей из местных бюджетов. Уточнялся список учреждений - источников комплектования архивных учреждений управленческой документацией. В архивные учреждения на постоянное хранение поступило 3777 дел управленческой документации, 55 ед. хр. документов личного происхождения, 2356 дел по личному составу.