Иркутск, 13 июня, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Уволенного сотрудника иркутского предприятия «Трейд Экспорт» подозревают в убийстве своего бывшего начальника — уроженца Китая. Как сообщает сегодня, 13 июня, сайт регионального СУ СК РФ, предполагаемого злоумышленника задержали сотрудники полиции в аэропорту Новосибирска, после возвращения из Киргизии.

СУ СК РФ по Иркутской области Орудие, которым убит начальник ООО «Трейд Экспорт»

По данным следствия, 26 октября 2018 года мужчину уволили, а уже в ночь с 27 на 28 октября 2018 года он проник на территорию ООО «Трейд Экспорт», расположенного на промплощадке Усть-Илимского лесопромышленного комплекса, и нанес начальнику несколько смертельных ударов металлической трубой по голове.

«Обвиняемый скрылся, а через несколько дней и вовсе покинул Россию, после чего был объявлен в розыск», — пояснили следователи.

По их словам, о причастности бывшего работника предприятия к убийству свидетельствует обнаруженная на месте преступления маска и металлическая труба со следами крови. Помимо этого на изъятой видеозаписи с камер наблюдения магазина отчетливо видно, как в вечернее время туда заходит предполагаемый злоумышленник, и купив маску и перчатки, убегает. Поскольку следственные органы объявили об окончании расследования уголовного дела, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), степень вины подозреваемого предстоит определить суду.