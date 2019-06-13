Переславль-Залесский, Ярославская область, 13 июня, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Епископ Переславский и Угличский Феоктист встретился с папой римским Франциском в Ватикане. Об этом епископ написал на своей странице в Facebook, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница Переславской епархии Вконтакте Епископ Феоктист в Риме

Встреча прошла в рамках IV летнего института для представителей Русской православной церкви в рамках культурного взаимодействия между Московским патриархатом и Римско-католической церковью.

Епископ Феоктист в этом году возглавляет русскую делегацию по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Также епископ совершил молебен в катакомбах святого Каллиста — одном из памятников раннехристианской эпохи. Визит проходит с 8 по 15 июня.