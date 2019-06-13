Северобайкальск, Бурятия, 13 июня, 2019, 12:44 — ИА Регнум. На северном берегу озера Байкал, в бухте Губа Сеногда, в 8 км от Северобайкальска произошла массовая гибель рыбы. Около 500 особей байкальского бычка-подкаменщика, а также рака гаммаруса выбросило на берег. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Иркутской области.

Сайт Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республики Бурятии 38fsvps.ru Около 500 особей байкальского бычка-подкаменщика, а также рака гаммаруса погибли на севере Байкала

Специалисты управления взяли пробы воды, донных отложений и рыбы. При отборе, как отмечается, присутствовали представители Северобайкальской межрайонной прокуратуры, Северобайкальского межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны АБГУ Росрыболовства, ихтиолог-эксперт Байкальского филиала ФГБНУ «ВНИРО».

Для установления причин гибели рыбы пробы были отправлены самолетом в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию. Результаты лабораторных исследований будут получены в течение недели. Впрочем, специалисты не исключают и вариант естественного выброса обитателей озера посредством сильной волны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, завлабораторией биологии водных беспозвоночных Лимнологического института СО РАН Олег Тимошкин заявил об экологическом кризисе на Байкале. По его словам, ученые в последние годы фиксируют значительные изменения в экосистеме озера, результатом чего становятся массовое развитие чужеродной нитчатой водоросли спирогиры, массовое заболевание и гибель основного фильтратора байкальских вод — эндемичных губок семейства Lubomorskiidae. Причем, наиболее серьезные изменения происходят в том числе в районе Северобайкальска.

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