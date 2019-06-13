Москва, 13 июня, 2019, 12:36 — ИА Регнум. По итогам первого квартала 2019 года профицит федерального бюджета превысил 665 миллиардов рублей, сообщил 13 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Доход

«Профицит федерального бюджета превысил 665 млрд рублей», — сказал он.

По его словам, в бюджете выросла доля доходов, не связанных с экспортом нефти и газа. В настоящий момент их доля в доходной части составляет около 57%.