Лейпциг, Германия, 13 июня, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Федеральный административный суд Германии признал законной практику массового уничтожения новорожденных цыплят в сельском хозяйстве страны, передает немецкий канал n-tv 13 июня.

Цыпленок

Ежегодно в Германии убивают около 45 млн только что вылупившихся петухов, не пригодных для откорма и лишних с точки зрения разведения. В 2013 году власти земли Северный Рейн — Вестфалия решили издать указ, запрещающий подобную практику. Две птицефабрики подали иск в суд против этой инициативы. По решению суда практика уничтожения цыплят будет сохраняться до тех пор, пока не будут изобретены альтернативные методы избавления от лишней птицы.

Ранее министр сельского хозяйства Германии Юлия Клёкнер выступила в защиту цыплят. «Убийство является этически неприемлемым и должно быть прекращено как можно скорее, — заявила она газете Rheinische Post. — Убивать животных сразу после рождения на основании того, что они имеют определенный пол, — такого не должно быть». По ее словам, министерство сельского хозяйства выделяет более €8 млн на поиск мер, которые в будущем помогут искоренить подобную практику.