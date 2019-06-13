Лондон, 13 июня, 2019, 12:31 — ИА Регнум. Запрос Минюста США на экстрадицию основателя разоблачительного ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который 11 апреля был выдан властям Великобритании посольством Эквадора в Лондоне, подписал глава МВД Великобритании Саджид Джавид. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление министра.

Иван Шилов ИА REGNUM Джулиан Ассанж

«Я подписал запрос на экстрадицию и заверил его», — сказал Джавид.

При этом он добавил, что окончательное решение по данному вопросу должен принять суд.

Как передавало ИА REGNUM, в начале июня 2019 г. Минюст США подал официальный запрос на экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Мужчину обвиняют по 18 пунктам, в том числе в публикации секретной информации Пентагона.

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