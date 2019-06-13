Москва, 13 июня, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Российская национальная валюта с начала июня подрастала по отношению к американскому доллару. В основном это было обусловлено замедлением экономики США из-за торговых трений между официальным Вашингтоном и Пекином, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«В то же время российская экономика, приспособившись к санкционному давлению, демонстрировала более стабильные результаты, чем того могли бы ожидать эксперты. Сегодняшний день, 13 июня, для российской валюты не будет особым исключением из-за нейтрального новостного фона», — пояснил эксперт.

Можно обратить внимание на данные по международным резервам ЦБ России, которые будут опубликованы в 16:00 по мск, они близки к уровням начала 2014 года, что также говорит о дальнейшей финансово-экономической стабильности в стране.

«Так что валютная пара USD/RUB сегодня, вероятно, останется в рамках торгового диапазона 64,35−64,65. А основной интерес игроков будет сосредоточен на ожиданиях итогов завтрашнего заседания Банка России, где главная интрига о том, будет ли понижена ключевая процентная ставка на 0,25 б.п., до 7,50%, получит свое разрешение», — полагает Будаев.

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