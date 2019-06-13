Минусинск, Красноярский край, 13 июня, 2019, 12:25 — ИА Регнум. В городе Минусинске Красноярского края перед судом предстанет гражданин КНР, обвиняемый в попытке подкупа сотрудника ФСБ. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 июня в Главном следственном управлении СКР по краю.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Уроженец КНР обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»). Установлено, что в апреле 2018 года мужчина встретился на парковке торгового комплекса в Минусинске с сотрудником УФСБ России по Красноярскому краю. Гражданин КНР предложил представителю ФСБ не проводить мероприятия по выявлению нелегальных мигрантов, работающих на лесоперерабатывающих предприятиях. Владельцами этих предприятий являются граждане Китая.

Взамен мужчина пообещал сотруднику ФСБ 1,5 млн рублей. Однако сотрудник сообщил о своей встрече и о поступившем ему предложении начальнику УФСБ России по Красноярскому краю.

Взяткодатель с помощью передачи банковских карт и перечисления на них денег с июня по август передал сотруднику ФСБ взятку в размере 300 тыс. рублей. После этого гражданина КНР задержали. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Минусинский городской суд для рассмотрения по существу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае попался на взятке сотрудник таможни. Он получил от своего знакомого 35 тысяч рублей и взамен должен был ускорить процесс таможенного оформления и получения паспорта транспортного средства на автомобили, ввезенные в Россию из стран ЕАЭС.

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