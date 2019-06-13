Киев, 13 июня, 2019, 12:24 — ИА Регнум. До конца 2019 года может быть запущена новая программа сотрудничества МВФ и Украины, заявил заместитель главы администрации президента Украины Алексей Гончарук 12 июня в интервью изданию «Новое время. Бизнес».

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«Мы сейчас действительно начали думать над новой программой с МВФ на 3−4 года, чтобы можно было запустить её в конце года, если для этого появятся необходимые условия», — рассказал он.

Гончарук уверен, что в новой программе будут заложены структурный реформы, способные вывести Украину на качественно иной уровень.

Кроме того, принятию новой программы могут способствовать рост экономики в течение последних 14 кварталов, рост резервов, отсутствие сильной инфляции, а также улучшение позиций Украины в рейтинге Doing Business.

«Эту ситуацию, в условиях хорошо подготовленной программы МВФ, можно использовать для того, чтобы осуществить экономический прорыв и стать «восточноевропейским тигром», — считает чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты считают, что МВФ и Украина подпишут новую программу не ранее сентября 2019 года, поскольку представители Фонда намерены дождаться итогов парламентских выборов и формирования парламентского большинства.

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