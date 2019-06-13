Киншаса, 13 июня, 2019, 12:27 — ИА Регнум. Глава крупной медицинской исследовательской благотворительной организации назвал последнюю вспышку лихорадки Эбола в Центральной Африке «поистине пугающей», сообщает 13 июня агентство ВВС.

Scientificanimations.com Вирус Эбола (стилизация)

Доктор Джереми Фаррар, директор «Велком Траст», заявил, что эпидемия оказалась тяжелейшей с периода 2013−2016 годов, и что пока не видно «никаких признаков», что она прекратится.

Первые случаи лихорадки зарегистрированы в Уганде, два человека уже умерли.

Пятилетний мальчик, зараженный вирусом, умер во вторник, а его 50-летняя бабушка умерла в среду, сообщило министерство здравоохранения Уганды.

Правительство Уганды сообщило по меньшей мере о шести других предполагаемых случаях заболевания этим вирусом.

В своем заявлении Фаррар сказал, что масштабы эпидемии оказались «трагическими, но, к несчастью, не удивительными». Он предупредил, что ожидается увеличение числа заболевших, и что для защиты жизни людей потребуются «полномасштабные» национальные и международные ответные меры по недопущению распространения вируса. ДРК не должна противостоять этому в одиночку», — сказал он.

С момента первого случая лихорадки Эбола в ДРК в августе прошлого года погибло почти 1400 человек — около 70% всех инфицированных. Эта вспышка является второй по величине за всю историю, резкий скачок случился в течение последних нескольких недель. Только однажды со вспышкой заболевания не удавалось справиться в течение более чем восьми месяцев от ее начала — это была эпидемия в Западной Африке в 2013—2016 годах, в результате которой погибли 11 310 человек.

Усилиям по сдерживанию распространения эпидемии препятствовало насилие со стороны вооруженных группировок и подозрительное отношение к зарубежной медицинской помощи.

Почти 200 медицинских учреждений были подвержены нападениям в ДРК в этом году с целью заставить медицинских работников приостановить или отложить вакцинацию и лечение.

В феврале медицинская благотворительная организация «Врачи без границ» (MSF) приостановила свою деятельность в Бутембо и Катве — двух восточных городах, находящихся в эпицентре вспышки лихорадки.

В Уганде пятилетний мальчик умер от вируса во вторник, 11 июня, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Напомним, Эбола — это вирус, который первоначально вызывает внезапную лихорадку, сильную слабость, мышечную боль и боль в горле. Далее заболевание прогрессирует, вызывая рвоту, диарею и внутреннее и внешнее кровотечение. Люди заражаются при непосредственном контакте через поврежденную кожу, через рот и нос, через кровь, рвоту, фекалии или жидкости организма человека, больного Эболой. Пациенты, как правило, умирают от обезвоживания и полиорганной недостаточности.