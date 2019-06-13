Москва, 13 июня, 2019, 12:20 — ИА Регнум. Жителей России во всех случаях, когда с них незаконно взимается плата за медицинские услуги или нарушаются сроки их предоставления, обращаться к страховым поверенным. Об этом заявила замглавы Минздрава РФ Татьяна Яковлева, сообщает «Медвестник».

Ефимов Максим Красная весна Регистратура

Минздравом была выпущена памятка для граждан о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи. Но, как оказалось в результате проверки, она применяется далеко не во всех медучреждениях.

По её словам, некоторые поликлиники не спешат размещать ее для ознакомления пациентов.

«Если поликлиника нарушает условия предоставления медпомощи, у граждан есть страховой поверенный, который четко отработает такой случай», — пояснила Яковлева.

Читайте также: Минздрав РФ опроверг слухи о снижении доступности бесплатной медицины

Как сообщалоИА REGNUM, специалисты Министерства здравоохранения России подготовили памятку, в которой перечислены доступные гражданам страны виды бесплатной медицинской помощи.

Подробнее: Определены доступные гражданам России виды бесплатной медпомощи