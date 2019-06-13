Москва, 13 июня, 2019, 12:05 — ИА Регнум. Если в РФ будет введен углеродный налог, то его уплата может частично лечь не только на промышленные компании, но и на конечных потребителей таких компаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июня заявил генеральный директор «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

Цитата из к/ф «Чиполино». реж. Борис Дёжкин. 1961. СССР Новый налог

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью РИА Новости предложил ввести в РФ углеродный налог. Это может простимулировать промышленников снижать выбросы углекислого газа, уверен он. Между тем, какая может быть ставка этого налога, сегодня предсказать сложно, считает Хохрин.

«На парижском саммите по климату в 2015 году звучали разные «ценники» для углеродных выбросов, средний обозначался как 15 долларов за тонну. В ряде западных стран цены на выбросы эквивалентов углерода уже сейчас составляют от 10 долларов, звучат призывы повышать эти цены до 25 долларов до 2022 года, и до 50 в более долгосрочной перспективе. Если такое положение дел придёт и в Россию, то прогнозировать какова будет минимальная ставка достаточно трудно, однако логично было бы предполагать половину от мировых трендов — 5 долларов за тонну углекислого газа», — предполагает Хохрин.

По его словам, собранные средства можно было бы реинвестировать в модернизацию очистных сооружений на предприятиях, где происходят максимальные объёмы выбросов. Однако, предполагает Хохрин, в случае введения сбора, его уплата ляжет не только на промышленные компании.

«Основной удар нового сбора, в случае если он будет введён, ляжет на металлургов и энергетиков, в процессе вероятно он будет частично перераспределен на конечных потребителей», — считает эксперт.