Ярославль, 13 июня, 2019, 11:50 — ИА Регнум. УФАС России по Ярославской области приостановило аукционы на ремонт дорог в Ярославле по проекту «Безопасные и качественные дороги». Информация об этом размещена на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Ремонт дороги

Жалобы на действия заказчика подала жительница Ярославля Елена Лекиашвили. Она посчитала, что МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля в конкурсной документации разместила информацию, которая вводит в заблуждение потенциальных подрядчиков.

Сейчас приостановлены закупки на ремонт улицы Гагарина, проспекта Дзержинского, Красноперевальского переулка и улицы Угличская. Мэрия города и так затянула объявление аукционов на ремонт дорог по нацпроекту. К массовому ремонту дорог в Ярославле планировали приступить только в июле. Теперь и этот срок оказался под угрозой.