Якутск, 13 июня, 2019, 11:45 — ИА Регнум. В Якутии из нефтепровода, принадлежащего АО «Иреляхское», ООО «Нефтегазодобывающее управление «Восточная Сибирь», произошёл разлив нефтепродуктов. Размеры загрязнений существенны, в отношении этих компаний проводится проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

Saratovnews.ru Разлив нефтепродуктов

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Разлив произошёл на расстоянии около 8 километров от города Мирный в Мирнинском районе Якутии. Ситуацию усложняет то, что прохудившийся нефтепровод находится под землёй, а потому место разлива установить невозможно. Принято решение о введении режима ЧС локального характера.

Инцидент стал поводом для неплановой проверки АО «Иреляхское» и ООО НГДУ «Восточная Сибирь». Предприятия обязали ликвидировать разлив в кратчайшие сроки. Помогать устранять последствия разрыва нефтепровода будет специально обученный сотрудник Службы спасения республики.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад по факту загрязнения нефтепродуктами реки Лена в районе Якутска было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, в мае 2018 года на берегу Лены проводились работы по утилизации судна «Нефтесборщик-504». Трюмы судна не были должным образом зачищены от отходов нефтепродуктов. По оценке Росприродопользования по Якутии, ущерб от загрязнения реки составил 9,24 млн рублей.

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