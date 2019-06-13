Екатеринбург, 13 июня, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Переход на четырёхдневную рабочую неделю — это достаточно опасное явление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил уральский политик Евгений Артюх.

Питер Брейгель Старший. Страна лентяев. 1567

«Я бы рассуждал не в категориях «вредно» или «полезно», а опасно, потому что фактически это может быть скрытая форма снижения занятости населения, скрытая форма безработицы. В принципе, это объяснимо. Потому что идёт вымывание людей из экономики. Роботы заменяют. В кафешках уже работают кофе-автоматы в аэропортах по всему миру. Люди не нужны. Возникает вопрос, чем им заниматься, этим людям. Я считаю, что это глобальная международная проблема, которая должна рассматриваться не только на уровне национальных экономик, но и на международном уровне, в таких организациях, как ООН, например, или ВОТ (Всемирная организация труда)», — отметил политик.

Также эксперт обратил внимание на то, что будет с человеком как с биологическим видом, который окажется вытеснен роботами в условиях всемирной информатизации, компьютеризации и выбытия мускульного труда. Ведь, не будучи стимулированным к учёбе, к постижению каких-то знаний, к тому, чтобы чего-то добиваться, человек будет деградировать. Деградация, по его словам, уже идёт.

«Даже сегодня мы видим стада этих жующих, курящих, праздно шатающихся людей, сидящих в кафе и так далее. Вся экономика сегодня, весь малый бизнес — это всё заточено на потребление, на удовольствие. Вот и получается, что человек как вид начинает деградировать, и это большая проблема, что же делать с этими людьми, которые теперь будут работать четыре дня. Что дальше эти люди будут делать? В два раза больше пива пить или что? Поэтому я считаю, что это опасное явление, на него ответ нужно искать сегодня уже», — говорит Евгений Артюх.

Вопрос, по его словам, не в том, чтобы Медведеву оказаться хорошим для населения, а в том, чтобы понять, чем это население будет заниматься в освободившееся время. Он также добавил, что речь должна идти о комплексном развитии общества как такового, а не просто о введении четырёхдневной рабочей недели.

«Денег, наконец, сколько будут за эту неделю платить, тоже вопрос. Поэтому я считаю, что это предложение опасно и к нему однобоко подходить нельзя», — подчеркнул Евгений Артюх.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос о возможном переходе на четырёхдневную рабочую неделю был затронут в Женеве (Швейцария). Председатель правительства России Дмитрий Медведев не исключил, что в будущем будет осуществлён переход на «четырёхдневку».

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