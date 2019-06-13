Киев, 13 июня, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Заявление представителя президента Украины в правительстве Андрея Геруса относительно невозможности снижения тарифов на газ прозвучало грубо и даже не по-человечески. Об этом 13 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов внефракционный депутат Андрей Ильенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на газ

«Это заявление вызвало большой эффект в украинском обществе, поскольку господин Герус идет в парламент от президентской партии… В команде Зеленского он представляет сектор энергетики. Еще во время предвыборной кампании он был представлен как ответственный за это направление. От человека, который отвечает за это направление, ждут содержательных комментариев. Его заявление было странным. Был легкий шок, потому что сказано было грубо, даже немного не по-человечески», — сказал Ильенко.

При этом депутат отметил, что сегодня украинские олигархи и посредники продают за границу добытый на Украине газ. Ильенко сообщил, что в высоких тарифах на газ заложены коррупционные схемы властей.

«На этом зарабатывают олигархические монополии, олигархические посредники, которые по очень хорошей цене продают украинский газ за границу. И это факт. Пока эти схемы не будут сломаны, говорить о реальном снижении тарифов не приходится… Нужно увеличивать добычу собственного газа. Но даже сейчас с теми объемами добычи, которые есть в стране, Украина с избытком покрывает потребности населения», — напомнил Ильенко.

Он также считает, что уже осенью президентская команда должна показать результат в вопросе снижения тарифов.

«Давайте судить не по словам, а по делам. Даже в этих условиях, когда у Зеленского есть определенные полномочия, могут делаться шаги на уровне указов президента. История тарифов станет актуальной в начале отопительного сезона. Осенью мы увидим реальные намерения и реальные результаты», — пояснил Ильенко.

Напомним, 12 апреля 2019 года глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что Украина начала экспорт газа в направлении Венгрии.

По его словам, частная газовая компания «ТАС Энергия Страны» (входит в TAS Group украинского бизнесмена Сергея Тигипко) осуществила поставку в Венгрию 1 МВт-ч газа. В качестве покупателя в тестовом экспорте выступила компания Metalex Limited.

Как сообщалось, 12 июня представитель президента Украины в правительстве Герус заявил, что Владимир Зеленский якобы не обещал снижения тарифов перед выборами. По его словам, Зеленский якобы шутил, когда обещал снизить тарифы и отменить формулу «Роттердам+».

"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о «Роттердам+», что это коррупционная формула, но прямых обещаний он не давал», — рассказал Герус.

Позже представитель президента извинился за свои слова о том, что Зеленский шутил о тарифах.

«Хочу извиниться за неудачную свою фразу о том, что «Зеленский шутил о снижении тарифов». Сказывается недостаток политического опыта, в частности — в общении с журналистами. Конечно, тарифы это больная тема, поэтому — плохая тема для шуток или опрометчивых комментариев», — отметил Герус.

Он добавил, что у команды президента, есть комплексный план для снижения тарифов.