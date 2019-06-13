Красногорск, 13 июня, 2019, 12:15 — ИА Регнум. В Подмосковье утверждают максимально допустимую часть квартир, приходящуюся на долю детей-сирот в многоквартирных домах. Соответствующий законопроект в первом чтении 13 июня приняли депутаты Московской областной думы на заседании регионального парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Квартира

«Предусмотрено, что общее количество жилых помещений в виде квартир, предоставляемых детям-сиротам в одном многоквартирном доме, не может превышать 25% от общего количества квартир в этом доме за исключением населённых пунктов с численностью жителей менее 10 тысяч человек, а также многоквартирных домов, количество квартир в которых составляет менее 10», — представила проект закона заместитель министра образования Московской области Людмила Болатаева.

Напомним, ранее данный закон был принят на федеральном уровне. Необходимость изменений возникла из-за недостаточной социализации воспитанников детских домов, проживающих в полностью выкупленном жилом доме или квартале.