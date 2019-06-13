Варшава, 13 июня, 2019, 11:26 — ИА Регнум. В конце мая 2019 года польское правительство направило запрос в США по поводу приобретения 32 истребителей пятого поколения F-35. Первую эскадрилью планируется закупить к 2026 году, а вторую — после 2026 года. Об этом пишет журнал The National Interest.

F-35

Издание подчеркивает, что здесь есть нюансы. Закупки F-35 — это конкурентный процесс, который ранжирует партнеров программы по «уровням» от 1 до 3, соответствующим их финансовой доле в разработке истребителя пятого поколения. Турция, например, является партнером 3 уровня.

Польша, наряду с Румынией, Швейцарией, Испанией и другими не является партнером по программе F-35 и поэтому имеет самый низкий приоритет закупок. Но Польша стремится использовать двусторонние связи с США, чтобы полностью пропустить конкурентный процесс. Она надеется приобрести те истребители, которые должны были быть поставлены в Турцию.

Неизбежное исключение Турции из программы F-35 оставит американскую компанию Lockheed Martin без 100 истребителей или примерно 20% всех продаж F-35 в Европу, пробел, который Польша и несколько других европейских стран стремятся заполнить.

Независимо от какого-либо преференциального режима, Польша все равно должна будет заплатить полную сумму закупки. Судя по недавнему контракту Бельгии на 34 истребителя F-35, можно ожидать, что приобретение будет стоить в общей сложности около 4 миллиардов долларов.

Варшава развернула масштабную программу модернизации своих вооруженных сил стоимостью 55 миллиардов долларов, которая должна быть завершена к 2032 году. В рамках этой программы запланирована и поставка 32 истребителей F-35A, которые могут вскоре оказаться на границе с Россией.