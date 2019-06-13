Киев, 13 июня, 2019, 11:28 — ИА Регнум. На Украине эксперты обсуждают заявление оператора газотранспортной системы (ГТС) «Укртрансгаза» (дочерняя компания «Нафтогаза Украины), который сообщил о преддефолтном состоянии на рынке природного газа.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

ИА REGNUM напоминает, что, согласно заявлению компании, причиной проблем стал негативный баланс, возникший, как подчеркивает «Укртрансгаз», «преимущественно в результате несанкционированного отбора ресурса из системы».

«В марте и апреле объем небаланса составил более 2,5 млрд грн… Он сформировался преимущественно из-за несанкционированного отбора газа операторами газораспределительных систем (ГРС) на собственные производственно-технологические расходы из сетей «Укртрансгаза». Из этой суммы долга оператору ГТС было погашено до 0,05 млрд грн за два месяца… Задолженность по балансировке предыдущих периодов, которая на момент перехода рынка на режим суточного балансировки составила 38,6 млрд грн, также возмещается исключительно в судебном порядке и в неполном объеме», — говорится в заявлении.

Украинский эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук отмечает, что «Укртрансгаз» по сути уже давно находится в перманентном состоянии дефолта благодаря «мощным и тектоническим реформам» «Нафтогаза» и действиям главы компании Андрея Коболева.

«Парадоксально. Генерируя и обеспечивая прибыль почти 2,7 млрд долларов за транзит газа, «Укртрансгаз» находится на грани выживания. «Нафтогаз» как пылесос высасывает все деньги компании… Но кризис «Укртрансгаза» — это лишь верхушка айсберга проблем на внутреннем рынке газа. Облгазы или операторы газораспределительных сетей уже давно констатируют убыточность тарифов на распределение (транспортировку) газа. Это привело к тому, что облгазы наращивают задолженности перед «Укртрансгазом» — дополнительный прессинг на компанию», — отмечает Корольчук.

Резюмируя, специалист отмечает, что наибольшую выгоду от такой ситуации хочет получить «Нафтогаз Украины», который заинтересован в банкротстве облгазов и получении контроля за газовыми сетями.

«Это касается внутреннего рынка. Не меньший интерес для «Нафтогаза» вызывает и ситуация доведения «Укртрансгаза» к коллапсу, которая может затормозить процесс заключения нового транзитного газового контракта», — отметил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что Укртрансгаз», 100% которого принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны. Согласно официальным данным, в 2017 году чистый убыток компании увеличился в 4,4 раза по сравнению с 2016 годом и составил 24,2 млрд грн.

Итоговых данных за 2018 год в открытом доступе в настоящий момент нет. Известно, что в январе — сентябре компания увеличила чистый убыток на 35% (на 5,671 млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 22 млрд грн.

Финансовый план на 2019 год, обнародованный в конце 2018 года, предполагал дефицит средств около 22 млрд грн.