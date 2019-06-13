Манадо, Индонезия, 13 июня, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Индия все больше заинтересована в экспорте копры, высушенной мякоти кокосовых орехов, из индонезийской провинции Северный Сулавеси, о чем свидетельствует рост спроса на этот товар со стороны покупателей из Индии, сообщает Antranews.

Сушка копры

Глава отдела внешней торговли агентства промышленности и торговли провинции Северный Сулавеси Дарвин Муксин заявил, что общий объем копры, экспортируемой в Индию, составил 6300 тонн.

«В процессе производства кокосового масла, копра часто просто выбрасывается, хотя она представляют свою ценность как для фермеров, так и для региона в целом», — отметил Дарвин Муксин.

По его словам, провинция Северный Сулавеси будет и дальше экспортировать сырое кокосовое масло, растительное масло, копру, жмых и кокосовую муку, которые пользуются спросом на рынке.

Напомним, копра — высушенная маслянистая мякоть кокосовых орехов. Из тысячи кокосовых орехов добывают порядка 200 кг копры. Кокосовый жмых используют в качестве удобрения или корма. Основными производителями копры являются Индонезия и Филиппины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стоимость кокосового ореха в Индонезии выросла с пяти до семи тыс. индонезийских рупий.