Омск, 13 июня, 2019, 11:14 — ИА Регнум. В Омской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 18-летнего студента первого курса Омского государственного университета путей сообщения. Как сообщили ИА REGNUM 13 июня в областном следственном управлении СКР, тело студента нашли на берегу Иртыша.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Вид на город Омск и реку Иртыш

Молодой человек пропал в ночь с 25 на 26 мая. В два часа ночи он вышел из бара, перешёл дорогу на перекрестке улиц Бударина и Щербанева в направлении реки Омь. Больше его никто не видел. Тело первокурсника 10 июня нашли сотрудники полиции в нескольких километрах от поселка Чернолучье на берегу реки Иртыш.

Телесных повреждений не теле, согласно заключению судмедэксперта, не обнаружено. Эксперты сделали вывод, что студент утонул. Это подтверждает выдвинутую ранее версию о несчастном случае.

По версии следствия, в тёмное время суток первокурсник мог оступиться и упасть с берега в реку. Рассматриваются и другие версии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 10 июня стало известно о том, что в Забайкалье без вести пропала шестилетняя девочка. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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