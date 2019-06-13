Лос-Анджелес, США, 13 июня, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Во время ежегодной игровой выставки E3 2019 ведущий квест-дизайнер игры Cyberpunk 2077 Павель Сасько рассказал об особенностях предстоящего проекта. По его словам, игру можно будет пройти, не совершив ни единого убийства, сообщает PCGamer 12 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Компьютерные игры

Сасько рассказал, что у всего оружия и программного обеспечения в игре будет специальный «нелетальный» режим. Таким образом, врагов можно оглушить, усыпить или сбить с ног. Подобный подход сильно разнообразит прохождение Cyberpunk 2077 и даст игрокам возможность экспериментировать и придумывать собственные пути решения внутриигровых задач.

Единственным исключением станет «выстрел из базуки в лицо». По словам Павла Сасько, только смертельным в игре будет исключительно то оружие, которое по определению невозможно сделать достаточно безопасным. Но, если не использовать подобное вооружение, то почти всю игру можно будет пройти в стелс-режиме (скрытно).

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 состоится 16 апреля 2020 года. Ранее игроки высказали своё недовольство изображением модели-транссексуала на рекламном постере в игре. Однако один из художников CD Projekt RED Касия Редесюк заявила, что подобные изображения лишь пародируют современные рекламные плакаты с учётом мира Cyberpunk 2077.