Киев, 13 июня, 2019, 10:53 — ИА Регнум. На Украине продолжается обсуждение резонансной темы — будет ли президент Зеленский инициировать снижение тарифов на услуги ЖКХ, о чем много говорилось в рамках президентской избирательной кампании.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

ИА REGNUM напоминает, что 11 июня представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявил о том, что Владимир Зеленский во время предвыборной кампании не давал прямого обещания о снижении тарифов на газ и электроэнергию для населения.

«Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о формуле «Роттердам+», что это несправедливо, что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть», — заявил Герус, категорически отказавшись давать прогноз, когда тарифы могут быть понижены.

Новая власть не собирается снижать тарифы на жилищно-коммунальные услуги и бороться с коррупцией при поставках газа на Украину, — реагирует партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Представитель президента Украины в Кабинете Министров Андрей Герус сделал ряд заявлений, демонстрирующих полное нежелание новой власти во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским принимать меры для снижения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, и в первую очередь снижения стоимости газа для населения. Это противоречит ожиданиям украинцев. Опрос, проведенный КМИС 9−14 апреля 2019 года, свидетельствует: для 39,1% украинцев наиболее ожидаемый и самый главный шаг президента Зеленского уже в первые 100 дней его правления — это снижение коммунальных тарифов», — говорится в заявлении.

В партии отметили, что откровенной пощечиной украинскому народу от новой власти стали следующие слова Андрея Геруса:

«Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о «Роттердам+», что это несправедливо, что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал».

«Теперь каждому очевидно, что новая власть не собирается снижать тарифы на жилищно-коммунальные услуги, а значит, бороться с коррупцией при поставках газа в Украину. И готова схему «Дюссельдорф+», использовавшуюся преступной властью Порошенко, заменить на другую — «ДюЗЕльдорф+» — и использовать уже в своих интересах», — отметили в «Оппозиционной платформе — За жизнь».

В пользу этого, в частности, говорят заявления Андрея Геруса, который предложил председателю политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку и сооснователю партии Юрию Бойкоорганизовать компанию, купить газ у «Газпрома», транспортировать его на Украину.

«Очевидно, что новая власть может работать только по «схемам», зарабатывая для «себя, любимых», а не действуя в интересах людей. «Оппозиционная платформа — За жизнь» подчеркивает, что переговоры в Санкт-Петербурге о снижении цены на газ для населения проводились в интересах граждан Украины, а не ради коррупционных схем, вчера — имени Порошенко, а сегодня — Зеленского», — говорится в заявлении.

В партии добавили, что, в отличие от команды Зеленского, не рассматривают организацию бесперебойных поставок газа в Украину как источник получения прибыли.

«Мы подчеркиваем, что заключение договора о прямых поставках газа с РФ и снижение цены для украинских граждан — первоочередная задача власти», — заключили в «Оппозиционной платформе — За жизнь».