Санкт-Петербург, 13 июня, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Сегодня в Санкт-Петербурге, как и по всей стране, выпускники сдают последние ЕГЭ основного этапа государственной итоговой аттестации — биологию, а также информатику и ИКТ. Тем временем новые рекорды показали результаты ЕГЭ по химии и истории.

ЕГЭ

Как сообщили 13 июня в городском комитете по образованию, число 100-балльных результатов по истории в 2019 году составило 27, увеличившись ровно в три раза по сравнению с прошлым годом.

По химии 100 баллов в этом году получили 62 выпускника, в то время как в прошлом году таким результатом смогли гордиться только 46 выпускников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в этом году в Санкт-Петербурге более в чем в четыре раза, по сравнению с 2018 годом, возросло количество выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ по математике.

В четверг, 13 июня, 4988 петербургских выпускников сдают биологию, а 4835 человек — информатику и ИКТ. Экзамен проводится в 76 пунктах. Результаты экзаменов будут объявлены не позднее 27 июня.

Как отмечают в Смольном, по результатам уже сданных экзаменов выпускник 11А класса лицея №470 Калининского района стал первым в этом году петербургским мультистобалльником, получив максимальный результат сразу по двум экзаменам — профильной математике и химии.