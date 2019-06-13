Казань, 13 июня, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Малый ракетный корабль «Ингушетия» 11 июня спущен на воду на Зеленодольском заводе в Татарии. В торжественной церемонии приняла участие делегация из Ингушетии во главе с руководителем республики Юнус-Беком Евкуровым, сообщила его пресс-служба.

Ingushetia.ru МВК «Ингушетия»

Напомним, «Ингушетия» — стала восьмой из серии малых ракетных кораблей проекта 21 631. Она оснащена самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Корабль построили на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького. Заложен он был 29 августа 2014 года.

Имя «Ингушетия» кораблю присвоил своим приказом главнокомандующий ВМФ РФ Виктор Чирков. Новый корабль поступит на службу на Черноморском флоте России. Евкуров выразил благодарность всем сотрудникам Зеленодольского завода, которые обеспечили его строительство в столь короткие сроки. Лучших из них отметили государственными наградами Ингушетии.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поставил задачу военкомам набрать призывников для службы на этом корабле.

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