Ирвинг отказался продлевать контракт с «Бостоном»
Бостон, США, 13 июня, 2019, 10:51 — ИА Регнум. Разыгрывающий Кайри Ирвинг отказался продлевать контракт с «Бостон Селтикс». Об этом сообщает The Athletic.
Nba.com
Кайри Ирвинг
Отмечается, что Ирвинг мог воспользоваться опцией продления контракта с «Бостоном», однако не стал этого делать и покинул команду.
Ранее сообщалось, что Ирвинг может перейти в состав «Бруклин Нетс», «Нью-Йорк Никс» или «Лос-Анджелес Лейкерс». При этом сам игрок заинтересован в продолжении карьеры в «Бруклине».
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