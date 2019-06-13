Колпино, Санкт-Петербург, 13 июня, 2019, 10:45 — ИА Регнум. У станции Колпино Октябрьской железной дороги пассажирский поезд «Волга» сообщением Нижний Новгород — Москва — Санкт-Петербург насмерть сбил юношу. Т

Дарья Драй ИА REGNUM ЖД пути

Как сообщает агентство «Оперативное прикрытие», трагедия произошла рано утром 12 июня у седьмого пикета станции Колпино.

На вид погибшему подростку 15−17 лет, выглядит как местный житель. Транспортная полиция устанавливает личность погибшего и выясняет обстоятельства ЧП.

Напомним, в 2018 году на территории ОЖД было травмировано 14 несовершеннолетних, 10 из них погибли. Все случаи произошли из-за нарушения правил безопасного нахождения на железной дороге.

Чаще всего причиной трагедии становится попытка пересечь железнодорожные пути в неустановленном месте перед близко идущим поездом или на запрещающий сигнал светофора.