Киев, 13 июня, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Пётр Порошенко и спикер Верховной рады Андрей Парубий могли сфальсифицировать документы, подтверждающие существование парламентского большинства, чтобы узурпировать власть на Украине, сообщил 13 июня юрист, бывший советник беглого президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Соответствующее заявление он передал в Государственное бюро расследований.

«Краткая фабула в том, что преступное сообщество Порошенко-Парубия сфальсифицировало документы о наличии коалиции и, с целью узурпации власти, незаконно назначило на ключевые посты чиновников, завладев контролем над бюджетом и ресурсами государства», — отметил Портнов.

Он также рассказал, что был допрошен следователями по четырём предыдущим заявлениям, где изложил факты, которые могут указывать на причастность Порошенко к разворовыванию государственных средств, уходе от уплаты налогов, узурпации власти и государственной измене.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Андрей Портнов заявил, что уже в июле 2019 года имущество Порошенко возможно будет арестовано правоохранителями, поскольку это необходимо сделать в интересах следствия.

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