Ярославль, 13 июня, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Жители дома № 55 на улице Ньютона в Ярославле объявили сбор средств на зарплату уборщику мусора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сами жители.

Деньги

«В июне 2019 года наш дом рискует остаться без уборщика мусора, так как управляющая компания не выплачивает заработную плату с 01.05.2019 . Работник отказывается обслуживать наш дом, пока не будет выплачена заработная плата», — говорится в объявлении, подписанным советом дома.

Дом обслуживался муниципальным предприятием «Управляющая дирекция города Ярославля», у которой в последнее время возникли финансовые проблемы. «Управляющая дирекция» обслуживает около 50 домов в Ярославле, часть из них уже приняли решение перейти на обслуживание в другие компании. К их числу относится и дом на улице Ньютона. Пока новая компания не начала обслуживать дом, жители решили сами собрать деньги на уборку контейнерной площадки от мусора.

«Предлагаем 10 июня объявить сбор средств на выплату мусорщику, чтобы наш дом не завалило мусором. Понимаем, что ситуация неправильно, но ситуация безвыходная», — пишут жители дома.

По данным источников ИА REGNUM, знакомых с ситуацией, долги «Управляющей дирекции» составляют около 20 миллионов рублей. По сведениям из открытых источников, кредиторы взыскивают их через суд. В мэрии Ярославля признают, что ситуация в «Управляющей дирекции» непростая.

«Есть долги перед ресурсоснабжающими организациями. Данный вопрос находится в стадии проработки, составляются графики погашения задолженности. Помимо кредиторской задолженности есть и дебиторская. Что касается долгов по зарплате, то у меня нет таких сигналов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Тальянов.

По словам Тальянова, муниципальная УК, действительно, теряет дома — другие компании организуют собрания собственников, на которых жители голосуют за смену управляющей организации.

Муниципальная управляющая компания была создана в 2017 году на базе городского агентства по приватизации жилья. Власти рассматривали ее как альтернативу «недобросовестным управляющим компаниям». Кроме того, предполагалось, что она возьмет на себя обслуживание домов, от которых отказались другие УК.

Сергей Тальянов не смог ответить на вопрос о будущем компании, пояснив, что это вопрос вышестоящего руководства.