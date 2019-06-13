Забайкальск, Забайкальский край, 13 июня, 2019, 10:45 — ИА Регнум. Из Забайкалья злоумышленники попытались вывезти 20 лап животного (предположительно, медведя) общим весом более 27 килограммов. По данным Сибирского таможенного управления, инцидент с обнаружением контрабандного груза, спрятанного в вагоне с рудой, произошёл в ходе осмотра грузового поезда на станции Забайкальск, следовавшего из России в Китай.

Алексей Степанов – Медведица с медвежатами

«В настоящее время найденные дериваты направлены на идентификационную и товароведческую экспертизу в город Иркутск», — пояснили сотрудники таможенного поста ЖДПП Забайкальск.

По их словам, в летний период контрабанду дериватов обычно не производят, но, вероятно, злоумышленники надеялись, что «не сезон» поможет им притупить бдительность пограничников и таможенников.

Напомним, самая крупная за несколько лет партия медвежьих лап была изъята в Забайкалье в декабре 2017 года. Дериваты животных общим весом более 800 килограммов житель Красночикойского района края намеревался сбыть в Китае. Специалисты отмечают, что в данном случае браконьеры должны были убить более 150 животных.