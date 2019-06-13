Анкара, 13 июня, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал закрытым вопрос о поставках в страну российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом он заявил во время выступления в Анкаре, передает телеканал NTV.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

«Я не говорю, что Турция приобретет С-400. Я говорю, что Турция уже их купила, это завершённое дело», — подчеркнул турецкий лидер.

Поставка ЗРС ожидается в июле, добавил Эрдоган. Он заявил также, что Турция не намерена ждать чьих-либо разрешений на закупку вооружений.

Турецкий президент выразил надежду на запуск совместного с Россией производства С-400 в скором времени. Он напомнил, что такая возможность стала одной из причин договора с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Анкара предложила Вашингтону создать рабочую группу для урегулирования разногласий из-за покупки российских ЗРС. США, однако, проигнорировали инициативу Турции.

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