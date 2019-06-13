Москва, 13 июня, 2019, 10:40 — ИА Регнум. В отечественном кинопрокате очередные новинки. Не пропустите!

Цитата из к/ф «Бегство рогатых викингов». реж. Илья Белостоцкий. 2018. Россия Воины

«Боль и слава» (18+)

Творчество — это далеко не только упоение и восторг. Недаром говорят о «муках творчества». Иногда, оглядываясь назад, увенчанный лаврами служитель искусства не может понять, чего в его жизни было больше — радости или страданий.

Известный кинорежиссер Сальвадор, герой исповедального фильма Педро Альмодовара, уже очень не молод и серьезно болен. Из-за болей в спине он давно ничего не снимает. В какой-то момент он почти случайно возобновляет старое знакомство и начинает разматывать клубок своего прошлого, пытаясь осмыслить его и, возможно, найти в нем опору и силы для того, чтобы жить и творить дальше.

В главных ролях — Антонио Бандерас, получивший главный приз за роль Сальвадора на Каннском кинофестивале, и Пенелопа Крус.

«Донбасс. Окраина»

Режиссер Ренат Давлетьяров (автор современной версии военной драмы «А зори здесь тихие») решился прикоснуться к сложнейшей и болезненной теме гражданской войны на Украине.

Август 2014 года. Населенный пункт Марьинка оказался в зоне ожесточенных военных действий, большинству жителей пришлось покинуть свои дома. Солдат ВСУ с русской фамилией Соколов прячется от обстрела в подвале, где пытаются спастись еще шесть человек — двое мужчин, три женщины и чудом избежавший смерти мальчик. У каждого из пытающихся выжить своя история и свой взгляд на войну. Тем временем снаряды ложатся все ближе…

«Люди в черном: Интернэшнл»

Что может быть хуже для сверхсекретной организации, чем заведшийся в ее рядах «крот»? Как спасать мир, когда все твои секреты оказываются известны злодеям? А ведь Людям в черном противостоят не какие-нибудь обычные преступники, а высокотехнологичные инопланетные отморозки с нечеловечески коварным разумом и чуждой этикой! Страшно подумать, что они могут натворить, дорвавшись до лакомых секретов. В общем, подлого шпиона нужно разоблачить как можно быстрее. Для этого бравому агенту Эйч и его не менее бравой напарнице, агенту Эм придется отправиться в туманный Лондон. А это хоть и не другая планета, но очень далеко от дома…

Фантастическая комедия режиссера Ф. Гэри Грэя призвана расширить вселенную MIB и влить в нее свежую кровь. Новые герои, новая обстановка… Может и впрямь выйдет что-то интересное?

«Ма» (18+)

Какой подросток не мечтает о доброй, все понимающей и все прощающей мамочке! Которая не заставляла бы делать уроки, мыть уши и шею и возвращаться домой к десяти вечера, не приходила бы в ужас, обнаружив в ящике стола «травку» или что посерьезнее. А еще лучше — чтобы она сама принимала участие в веселых вечеринках без запретов и оттягивалась с молодняком на всю катушку. Но где же ее, такую сказочную, найдешь?

Компании подростков, героев «ужастика» Тейта Тейлора, показалось, что они наяву попали в сказку. Но, похоже, современным детям не читают на ночь про ведьму из Пряничного домика, да и про Синюю Бороду заодно. У доброй «мамочки» одно правило — веселитесь и творите, что хотите, только не заглядывайте в мамочкину комнату. Иначе поймете, что в сказку-то вы, и правда, попали. Только в очень страшную…

«Я не такой! Я не такая!» (16+)

Тяжела женская доля! Вот так плывешь в розовых облаках, предвкушая счастливую свадьбу, и вдруг узнаешь, что твой жених и мужья двух твоих лучших подруг регулярно посещают одну… даму с пониженной социальной ответственностью! Вполне естественная жажда крови соединяется у разочарованного женского трио с желанием понять — что такого есть в какой-то девице по вызову, чего нет в них, таких хороших, умных и красивых? Три женщины впервые всерьез задумываются о своей жизни…

Пикантную женскую комедию с философским оттенком поставил режиссер Руслан Паушу — как ни странно, мужчина!

«Венецианский детектив»

В городке Венето, расположившемся среди изрезанных возделанными террасами холмов, все подчинено винограду и вину. Долгие годы над этой местностью царил граф Дезидерио Анчиллотто — аристократ, винодел и большой чудак. Казалось, он столь же древен и бессмертен, как само искусство виноделия. Но однажды старика обнаруживают покончившим с собой. И это только одна смерть из целой загадочной вереницы. Расследование странных и зловещих событий поручено детективу Стакки, который выглядит не очень-то смышленым и ловким. Но это только кажется…

Иронический детектив с неповторимым национальным «букетом» снял Антонио Падован.

«Бегство рогатых викингов»

Ах, лето! Каникулы! При мысли об этом счастливом времени даже у давно взрослых дядь и теть сладко замирает сердце. Каникулы — это не просто свобода от школьных звонков, уроков и домашних заданий. Это еще и множество приключений, которые поджидают прямо за углом, особенно если вы живете не в «каменных джунглях», а на тихой зеленой окраине. Тогда у вашей фантазии нет почти никаких преград, можно играть во что и в кого угодно. Но есть одно волшебное правило — нельзя становиться злым даже понарошку и обижать маленьких и слабых. Тогда на защиту добра и справедливости придется встать тем, кто и не помышлял ни о каких эпических битвах. И враг, конечно же, будет повержен. Кто с рогами придет, рогами же и получит — больно и очень обидно!

Фильм по одноименной повести живого классика детской литературы Владислава Крапивина снял режиссер Илья Белостоцкий. Повесть была опубликована полвека тому назад, но ничуть не устарела — как не устаревают детство, доброта и отвага.

«Питомец юрского периода»

Динозавры вымерли и это не изменить? А вдруг это не совсем так? Однажды в руки юного мечтателя попадает настоящее яйцо динозавра. Не скучная окаменелость, а живое яйцо, из которого вылупляется маленький динозаврик. Забавная ящерка растет не по дням, а по часам, превращаясь в ящера. А тем временем амбициозный и недобрый ученый при поддержке военных мечтает заполучить в свои руки столь уникальное подопытное животное. И это ему удается. Смогут ли дружба и доброта победить жестокость?

Добрый фильм для всей семьи снял Райан Беллгардт.

«Космическое приключение»

Планета Кеплер когда-то была цветущей — в прямом смысле слова. Удивительные и прекрасные растения Кар-Лало полностью обеспечивали планету естественной энергией. Но однажды сюда явились земляне, исчерпавшие ресурсы своего мира. Жадно и безрассудно они высосали всю силу из чудесных деревьев, и те погибли. Теперь немногим жителям умирающей планеты грозит гибель — если только они не смогут найти последнее семечко последнего дерева и не возродят свои леса. На пути троицы отважных маленьких героев встретится множество опасностей, но им некуда отступать…

Полный приключений полнометражный фантастический мультфильм на экологическую тему снял китайский режиссер Ли Лиань.