Омск, 13 июня, 2019, 10:30 — ИА Регнум. Представляя 13 июня отчёт о деятельности регионального правительства на заседании Заксобрания, губернатор Омской области заявил, что главным вызовом для него является сокращение численности населения региона.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Улица Ленина, Омск

В целом Александр Бурков рассказал депутатам об основных итогах работы областного правительства за 2018 год. По его словам, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, в 2018 году началась подготовка к запуску в регионе национальных проектов. Велась активная работа с федеральными ведомствами по согласованию объёмов федерального софинансирования региональных проектов:

«В результате на их реализацию до 2024 года мы защитили и планируем привлечь порядка 130 млрд рублей федеральных средств».

Бурков подчеркнул, что за прошлый год удалось сократить долговую нагрузку областного бюджета с 77% до 69% от общего объёма доходов. Губернатор заявил, что впервые за многие годы в Омской области сформирован «бюджет развития».

Что касается национальных целей, ключевые — повышение рождаемости и продолжительности жизни, современное образование, духовное и культурное развитие граждан и так далее.

«Концентрированное внимание именно этим темам уделялось в регионе в 2018 году и будет уделяться в перспективе, чтобы ответить на наш главный вызов — сокращение численности населения Омской области», — подытожил губернатор.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, Омская область занимает лидирующую позицию по миграционной убыли населения среди сибирских регионов. За 2017 год из Омской области выбыли 9853 человека.

По последней имеющейся информации Омскстата, за январь — октябрь 2018 года в Омскую область прибыли 21,1 тыс. человек, выбыли — 31,1 тыс. человек. Таким образом, число выбывших за этот период превысило число прибывших на 10 тыс. человек.