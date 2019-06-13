Донецк, 13 июня, 2019, 10:20 — ИА Регнум. Заявление Вооруженных сил Украины (ВСУ) о захвате территорий к западу от Донецка не соответствует действительности, заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Война на Украине

«То, что вооруженные формирования Украины усилили интенсивность обстрелов, подтверждаю — это так. Продвижение их вглубь Марьинки — нет», — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

По его словам, военные Народной милиции ДНР продолжают занимать свои позиции.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня в эфире «Армия FM» пресс-офицер 24-й бригады ВСУ Назар Ильницкий, заявил, что украинские военные закрепились на новых позициях в поселке Марьинка под Донецком так, что до границы города осталась незначительная дистанция от 100 до 250 метров.

В ВСУ также заявили, что благодаря такому укреплению позиций подразделения операции «надежно контролируют определенный участок ответственности, расположенный фактически вплотную к Донецку».

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