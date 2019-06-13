Калуга, 13 июня, 2019, 09:53 — ИА Регнум. В калужском отделении ГУ Банка России по ЦФО отмечают продолжающийся рост количества урегулированных страховых случаев по ОСАГО, оформленных без участия сотрудников полиции. Это так называемый европротокол — упрощенный вариант оформления ДТП для двух автомобилей, без пострадавших, с суммой ущерба не более 100 тыс. рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

Как сообщили 13 июня корреспонденту ИА REGNUM в отделении по Калужской области ГУ Банка России, если в период с января по март 2018 года подобных страховых случаев было 229, а сумма выплат составила 4,6 млн рублей, то в первом квартале 2019 года отмечен двухкратный рост — 561 случай. Общий размер выплат по ним составил 14,6 млн рублей.

Всего в Калужской области выплаты по ОСАГО за первые три месяца 2019 года составили более 225 млн рублей. Эта сумма на треть больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. По состоянию на 1 апреля в регионе действовало 58,5 тыс. договоров обязательного страхования автогражданской ответственности, а в 2018 году на эту дату было чуть более 56 тыс. договоров.

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