Якутск, 13 июня, 2019, 10:01 — ИА Регнум. Идея перехода на сокращённую рабочую неделю хороша, но пока вряд ли жизнеспособна в российских условиях и маловероятно, что кто-то всерьёз намерен её в нашей стране реализовать. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM политолог Андрей Данилов, комментируя заявление на международной конференции в Женеве (Швейцарии) премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, назвавшего весьма вероятным, что будущее за четырёхдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта.

Цитата из к/ф «Чиполино». реж. Борис Дёжкин. 1961. СССР Держитесь!

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«Дмитрий Анатольевич, как всегда, радует нас своими идеями. На этот раз целью его высказывания, возможно, было сделать так, чтобы мировое сообщество начало воспринимать нас серьёзно, — предполагает эксперт. — Скорее всего это акт, направленный на пиар — чтобы показать, что санкции на нас не действуют, что мы так хорошо живём, что можем позволить нашим людям работать по 4 дня в неделю, попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Конечно, это было бы приятно, и люди теперь будут надеяться на то, что действительно так будет. Но как оно будет на самом деле, неизвестно, потому что Дмитрий Анатольевич известен не сколько этим своим заявлением, сколько выражением «Денег нет, но вы держитесь».

«Ну и в том числе, как говорится, спичрайтеры то всякое могут написать Дмитрию Анатольевичу», — шутит политолог.

Андрей Данилов предполагает, что даже если бы руководство страны всерьёз рассматривало сокращения трудовой недели, то эти планы всё равно вряд ли были бы реализованы так, чтобы люди действительно стали работать меньше. Эксперт опасается, что даже если бы такие перемены и были внедрены, могло бы случиться так, что за работу четыре дня в неделю люди получали бы копейки, а основной доход шёл бы при сверхурочном труде.

«Если даже на государственных предприятиях такое и введут, у нас останется очень много частников, где работаешь по договору, а в договоре можно прописать всё, что угодно. Поэтому я не знаю, насколько жизнеспособна будет данная идея. Но если бы у нас был действительно подъём в экономике, который может обеспечить стране и её жителям такой поворот событий, то было бы конечно неплохо. Но мне кажется это пиар-ход. Он же в Женеве об этом заявил», — также отметил политолог.

Он напомнил, что часто громкие заявления российских или советских лидеров не влекут за собою никаких последствий.

«Нам и коммунизм к 1980 году когда-то обещали, и квартиру к 2000-му. А если наше время взять, то вспомним, например, предвыборный манифест «Единой России» 2003 года — там в списке обещаний была железная дорога Санкт-Петербург-Анадырь… Нередки были случаи в истории, что на международных конференциях наши руководители отличались своими высказываниями. Никита Хрущёв, например, обещал закопать США, обогнать и перегнать. Кстати, если вспомнить Никиту Хрущёва, населению казалось, что Советский Союз на Западе выставляют таким шутником, показывают с несерьёзной стороны. И сейчас к этому заявлению Медведева могут отнестись также, не восприняв его серьёзно. Власть много чего обещает. Но бывает так, что вариантов реализации этих обещаний не существует, а озвучиваются они для красного словца», — также отметил Андрей Данилов.

Он назвал странным то, что Дмитрий Медведев в своём заявлении обращался к опыту компании в Новой Зеландии. По мнению политолога, это совсем другой масштаб, чтобы можно было на полном серьёзе говорить о намерении перенять этот опыт для огромной России: «Не стоит сравнивать количество рабочих одной новозеландской компании со 140-миллионным населением России, с её протяжённостью, часовыми поясами, расстояниями и инфраструктурой. Скорее это как пожелание. Нам бы хотя бы до пятидневной рабочей недели с шестичасовым рабочим днём дожить».

При этом политолог напоминает о том, что даже планы, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным в майских указах в приоритет, у нас реализуются не всегда. В пример Андрей Данилов привёл переход на обучение детей в одну смену, который по факту во многих регионах Рф пока так и остаётся на словах, как и отмена занятий по субботам.

«Желаний много, а их реализация остаётся под вопросом», — констатировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев допустил возможность перехода на четыре рабочих дня в неделю вместо пяти, выступая на международной конференции в Женеве.

«Весьма вероятно, что будущее за четырёхдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта», — сказал он.