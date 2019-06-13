Астана, 13 июня, 2019, 09:49 — ИА Регнум. Около 10% лекарств в Казахстане являются подделкой, заявила председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения республики Людмила Бюрабекова со ссылкой на международных экспертов. Об этом сообщает 13 июня издание Informburo.

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Глава комитета отметила, что одной из эффективных мер контроля за фальшивыми лекарствами является сбор «желтых карт», которые проходят оценку национального центра экспертизы лекарственных средств.

Бюрабекова добавила, что с января по май 2019 года приостановлена реализация 18 препаратов. Кроме того, приостановлена продажа еще 43 препаратов, у которых были выявлены дополнительные побочные эффекты, которые необходимо внести в инструкцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня в Курганской области на границе с Казахстаном изъята партия биологически активных добавок, содержащих опасное сильнодействующее вещество, которое запрещено на территории с Россией.

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