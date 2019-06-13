Москва, 13 июня, 2019, 09:48 — ИА Регнум. В метро Москвы произошли сбои в автоматах по продаже билетов, сообщили 13 июня в пресс-службе Московского метрополитена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метрополитен

«В работе автоматов по продаже билетов наблюдаются кратковременные сбои. Делаем все для скорейшего восстановления нормальной работы АПБ. Приносим извинения за временные неудобства», — говорится в информации.

Пассажирам метро предлагается для приобретения билетов обращаться в кассы или пополнять проездные онлайн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 12 июня поступили анонимные сообщения о минировании более десяти станций метро и нескольких магазинов, расположенных на первых этажах жилых зданий.