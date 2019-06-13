Иркутск, 13 июня, 2019, 09:49 — ИА Регнум. Намерение переплыть карьер стоило жизни иркутскому подростку. Как сообщает ГУ МЧС по Иркутской области, трагедия произошла накануне, 12 июня, в Ленинском районе областного центра, вблизи посёлка Боково. При попытке переплыть карьер шириной порядка 100 метров утонул один из мальчиков 2005 года рождения.

Mchs.gov.ru Водолазы МЧС

По оценке старшего государственного инспектора по маломерным судам Александра Мишенина, ребёнок не смог доплыть до берега потому, что не очень уверенно плавал. К тому же свою роль сыграла холодная вода, которая достаточно быстро отнимает силы. Тело погибшего было обнаружено на глубине трёх метров в 50 метрах от берега.

Напомним, всего с начала 2019 года на водных объектах Иркутской области погибли семь человек, из них трое детей.