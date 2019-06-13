Тутаев, Ярославская область, 13 июня, 2019, 09:41 — ИА Регнум. В левобережной части Тутаева Ярославской области так и не налажено нормальное медицинское обслуживание. Об этом жители рассказали депутату Госдумы России Александру Грибову.

Страница Александра Грибова в Facebook Жители Тутаева на приеме у депутата

Депутат написал о жалобах людей на своей странице в Facebook. Грибов проводил прием в Тутаеве.

«С левого берега Тутаева на прием пришла целая делегация. Жить за Волгой всё сложнее. Медицина, по словам жителей, почти недоступна. Специалисты не хотят ехать туда работать, терапевтических коек нет, анализы сдать и получить результат очень сложно и долго. Социальная аптека пуста: нет ни платных, ни бесплатных лекарств. Люди стучат во все двери, ведь без медицины жизнь в районе так и будет сходить на нет», — написал Александр Грибов.

Депутат рассказал конкретные истории людей. Например, женщина-инвалид, которой нужны регулярные медицинские обследования, не может попасть на прием к врачам районной больницы.

«От регулярных медицинских обследований зависит её жизнь. Но попасть к врачам районной больницы — миссия почти невыполнимая. Всё расписано на месяцы вперёд. Приходится тратить пенсию на платные услуги. Расходы такие, что кушать бывает нечего. Постараемся помочь», — пишет депутат Александр Грибов.

Еще одна проблема — перебои с поставками тест-полосок для больных сахарным диабетом. Молодой отец пожаловался на невозможность получить бесплатное санаторно-курортное лечение для больной дочери.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом году на левом берегу Тутаева было закрыто отделение сестринского ухода, еще раньше — терапевтическое отделение. Люди неоднократно жаловались на ухудшение качества медицинского обслуживания во всем тутаевском левобережье, но власти продолжают уверять, что оно не снижается.