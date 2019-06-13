Москва, 13 июня, 2019, 09:39 — ИА Регнум. Врач женской футбольной команды «Енисей» Лилия Сергеева спасла жизнь человеку на борту самолета рейса Москва — Красноярск, сообщает 13 июня пресс-служба клуба.

Debora Cartagena Тонометр

Отмечается, что во время полета у женщины случился гипертонический криз, а нужных медицинских препаратов у нее с собой не было. Врач «Енисея» смогла стабилизировать давление, и пассажирке стало лучше. При этом экстренной посадки воздушного судна не потребовалось.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте министр здравоохранения Ингушетии Марем Арапханова спасла одну из пассажирок самолета, летевшего из Магаса в Москву. Потерявшей сознание женщине оказывали помощь порядка 40 минут.

Читайте подробнее: Министр здравоохранения Ингушетии спасла пассажирку рейса Магас — Москва